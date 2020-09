Düzce DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Terörle Mücadele Şube ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyon düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle S.A., F.F., A.M., O.K., A.R., R.K ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. - DÜZCE