Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğunu belirleyen ekipler, firari 1 şahsı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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