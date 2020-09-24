DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı - DÜZCE - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı - DÜZCE

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlu oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S, H.K, A.H, H.M, M.A. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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