Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde savaşçısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i sınır dışı edildi.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu