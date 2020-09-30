Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde savaşçısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i sınır dışı edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A, F.I, A.M, O.K, A.R, R.K. ve A.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 5'i sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika