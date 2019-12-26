Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi, System.String[]

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinde örgüte dair bildiklerini anlatan kadın şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:44 Kaynak: AA
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