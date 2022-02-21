Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define kazımı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.
Define kazımı yapıldığı yönünde ihbar alan Yığılca İlçe Jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre uzunluğundaki çukurda kazım yapan 10 kişi suçüstü yakalanırken, tarihi eser niteliğindeki 5 obje ele geçirildi.
Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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