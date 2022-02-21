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Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı

21.02.2022 11:16
Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define kazımı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define kazımı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

Define kazımı yapıldığı yönünde ihbar alan Yığılca İlçe Jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre uzunluğundaki çukurda kazım yapan 10 kişi suçüstü yakalanırken, tarihi eser niteliğindeki 5 obje ele geçirildi.

Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Yığılca, Define, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de define kazısı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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