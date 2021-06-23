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Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok - Son Dakika

Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok

23.06.2021 23:54

-Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok -Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz -"Şu anda 10 aktif vakamız var" -"Aşılarımız bütün mutasyonlara karşı koruyuculuğu var" Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr.

-Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok

-Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz

-"Şu anda 10 aktif vakamız var"

-"Aşılarımız bütün mutasyonlara karşı koruyuculuğu var"

DÜZCE - Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, delta varyantı görülen şehirleri açıkladı. Buna göre Düzce'de 18 hastada görülmesinin ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 8 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirterek "Şu anda aktif olarak 10 vakamız var. Hastalarımızı 24 saat takip ediyoruz. Herhangi bir sorunları yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ülke genelinde Delta varyantı virüslerinin görüldüğünü, en çok vakanın İstanbul'da ikinci sırada ise Düzce'nin geldiğini belirtti. Türkiye'de en çok Düzce'de görülen delta varyantı ile ilgili olarak yapılan açıklamanın ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz açıklamalarda bulundu. Düzce'de aktif olarak 10 vakanın olduğunu diğer 8 kişinin hastalığı atlattığını belirten Yılmaz, "Hastalarımızı 24 saat takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 10 aktif vakamız var"

Delta varyantı olan 10 aktif vakanın olduğunu belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz şöyle konuştu: "Bugün yapılan bilim kurulu neticesinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın, açıklamaları ile birlikte Düzce ilimizdeki vaka sayısında delta varyantlı vaka sayısının 18 olarak açıkladı. Şuanda bunlardan 10 tanesi aktif olarak takip ediliyor. İlk süreçten itibaren beri delta varyantı olan vakalarımızı yakın takibe aldık. Hem kendilerinin tedavi ve takipleri olsun hem de etrafındaki temaslı olan aile bireyleri olsun karantina altındalar. Hem kolluk kuvvetlerimiz ile hem sağlık ekiplerimiz ile hem tedavilerindeki takiplerini hem de karantina süreçlerini yoğun bir şekilde takip ediyoruz devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşılarımız bütün mutasyonlara karşı koruyuculuğu var"

Türkiye'de uygulanan aşıların tamamının mutasyonlara karşı koruyuculuğu olduğunu belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, "Tabi aşılama sürecinde de çok hızlı bir şekilde yol kat ediyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 18 yaş ve üzerini Cuma gününden itibaren aşılama süreçlerimiz başlıyor. Düzce'de 220 binin üzerinde aşı yaptık. Nasıl ki Covid sürecinde Düzceli hemşehrilerimiz ile elbirliği ile bu süreci atlattık bugünlere geldiysek bundan sonra da aşılama sürecinde de sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi salgını hayatımızdan çıkartabilmemiz için el birliği ile aşılanmamız gerekiyor. Bağışıklı hale gelmemiz gerekiyor. Aşılarımız mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden ne olursa olsun hep birlikte başarabilmemiz için kimlik numaralarına aşı tanımlanmış olan vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızın herhangi bir sorunu yok"

Delta varyantı görülen hastaların herhangi bir sorunu olmadığını belirten Dr. Yılmaz, "18 kişi için korkulacak herhangi bir şey yok. Onların hepsi kontrol altında. Takiplerimiz devam ediyor. Şu andaki süreçlerinde hastalarımızın herhangi bir sorunu yok. Etrafında ki karantina sürecinde olan vatandaşlarımızda da herhangi bir sorun yok. 14 gün karantinalarını takip ediyoruz. Onun sonunda testleri pozitif çıkarsa karantina süreçleri devam ediyor. Negatif çıkarsa karantinalarını sonlandırıyoruz" dedi.

Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok
Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok
Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok
Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Düzce'de Delta varyantı görülen hastalarda sorun yok - Son Dakika


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