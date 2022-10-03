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Düzce 'de demir kapının parmaklıkları arasına kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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