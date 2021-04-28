Düzce'de denetimler sürüyor - Son Dakika

Düzce'de denetimler sürüyor
28.04.2021 09:42
DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını sonrasında başlatılan 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri' uygulanmaya devam ediyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını sonrasında başlatılan 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri' uygulanmaya devam ediyor.
Korona virüs salgını kapsamında vakaların kontrol edilemeyecek derecede artmasının ardından aralarında Düzce'nin de bulunduğu bir çok şehirde yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri başlatıldı. Bu kapsamda Düzce Valiliği'nin koordinasyonu ile birlikte şehrin dört bir yanında denetimler yapılıyor. Hem halk otobüslerinde, hem vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından denetimler sürüyor. - DÜZCE
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