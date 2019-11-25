Son Dakika Haberleri: Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği
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Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği

6 saat önce

Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinin Kentpark'ta temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği, System.String[]

Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinin Kentpark'ta temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşam alanlarının temiz tutulması, çevre temizliğinin sağlanması, doğaya sahip çıkılması ve korunması amacıyla Adalet Bakanlığının desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Kültür Mahallesi'ndeki Kentpark'ta kamuya yararlı işlerde çalıştırılan 13 yükümlü ile genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldığı aktarılan açıklamada ayrıca, Düzce Belediyesinin katkılarıyla parkta faaliyette bulunan engelli bireylerin görev yaptığı "Kusursuz Kafe"de yükümlülerle kahvaltı programı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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