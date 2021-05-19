Düzce'de denizde Türk bayrağı açan gençler "19 Mayıs"ı coşkuyla kutladı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Kayabaşı plajında bir araya gelen gençler, bayramı kutlamak amacıyla denize girdi.

Hep birlikte marşlar söyleyerek Türk bayrağı açan gençler, yaktıkları meşalelerle bayramlarını coşkuyla kutladı.

Gençlerin denizde Türk bayrağı açarak kutlama yaptığı anlar drone ile de görüntülendi.

Melih Gökhan Kutluata, gazetecilere, denizde bayrak açarak 19 Mayıs'ı kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle bayramlarının buruk geçtiğini dile getiren Kutluata "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı bize armağan etti. Biz de gençler olarak toplandık, denizde, sahil kenarında kutlama yapalım dedik. En güzel şekilde temsil etmek için buradayız." dedi.