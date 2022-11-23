Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi

23.11.2022 12:01

Düzce'de gece saatlerinde yaşanan depreme Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yakalanan Hikmet Çelebi adlı vatandaş, kaçmak istediği esnada düşerek kafasını merdivene çarptı. Çelebi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'deki depremden kaçarken kafasını merdivene çarpan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Gölyaka, Çilimli, Çelebi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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