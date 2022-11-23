Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Gölyaka, Çilimli, Çelebi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.