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Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi - Son Dakika

Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi

18.11.2021 16:21

Düzce'de dün yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından apartmanın duvarlarında küçük çatlaklar oluştuğu için evlerine giremeyen aile, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle otele yerleştirildi.

Düzce'de dün yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından apartmanın duvarlarında küçük çatlaklar oluştuğu için evlerine giremeyen aile, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle otele yerleştirildi.

Deprem sırasında Azmimilli Mahallesi'ndeki evinde oturan Seyhan Kurnaz (52), sarsıntının ardından parkinson ve kanser hastası eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı.

Ailesi ve komşularıyla bir süre dışarıda bekleyen Kurnaz, apartmanın duvarlarında oluşan çatlakları görünce eve girmeye korktu.

Kendilerini ziyarete gelen Düzce Valisi Cevdet Atay'a durumu anlatan Kurnaz, ailesiyle otele yerleştirildi. Geceyi otelde geçiren aile, bu gece de burada kalacak.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri apartmanda inceleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de apartman sakinlerini ziyaret ederek, isteyenlerin otele yerleştirilebileceğini söyledi.

"Çok korktuk, evimiz çökecek sandık"

Seyhan Kurnaz, AA muhabirine, deprem olduğu an çok korktuklarını, evlerinin çökeceğini sandıklarını anlatarak, "Eşim de hasta olduğu için hızlı hareket edemedik. Bir daha da eve giremedik, duvarlarımızda çatlaklar var. Daha sonra Valimiz geldi, bizimle 2 saatini geçirdi. Bize yatacak yer ayarladı. Allah razı olsun, bu akşam da bizim için kalacak yer ayarladı." dedi.

Depreme vefat eden komşusunun mevlidinde yakalanan Semra Aksel ise "Sayın Valimiz geldi. Allah razı olsun, sorunları çözdü. 3 komşumuzu yurtlara yerleştirdi. Bizler de korktuk, binamızda çatlaklar var, evlere giremedik. Şu anda görevliler gelip inceleme yaptı." diye konuştu.

Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi
Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi

Azmimilli Mahallesi, Seyhan, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde çatlak oluşan binadaki evlerine giremeyen aile otele yerleştirildi - Son Dakika


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