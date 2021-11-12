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Düzce'de depreme karşı "yatay kentleşme" modeli kararlılıkla sürdürülüyor - Son Dakika

Düzce'de depreme karşı "yatay kentleşme" modeli kararlılıkla sürdürülüyor

12.11.2021 11:26
Düzce'de depreme karşı

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle sarsılan Düzce'de uygulanan "yatay kentleşme" modeliyle yüksek katlı yapılaşmaların önüne geçiliyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle sarsılan Düzce'de uygulanan "yatay kentleşme" modeliyle yüksek katlı yapılaşmaların önüne geçiliyor.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kentte aradan geçen 22 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması ve olası afetlere hazırlıklı olunması amacıyla valilik, belediye ve ilgili kurumların desteğiyle çeşitli tedbirler alındı.

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Düzce'de, yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için "yatay kentleşme" modeli hayata geçirildi.

Uygulamayla yeni yapılan konutlara "zemin artı 3 kat"a kadar izin verildi. 2019'da alınan yeni kararla bu uygulama, sadece güvenli alanlarda "zemin artı 4 kat" şeklinde uygulanmaya başladı.

"Konut stoğumuzun yüzde 80'i yeni ve depreme dayanıklı"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, 12 Kasım 1999 depreminin tüm Türkiye'ye depreme karşı dayanıklı konut yapmayı öğrettiğini söyledi.

Türkiye'de depreme karşı konut yapma bilincinin geliştiğini ifade eden Özlü, "Bugün itibarıyla Düzce'deki yeni yapılan bütün yapılar, deprem yönetmeliklerine harfiyen uyularak yapılmaktadır. Düzce'deki konut stoğumuzun yüzde 80'i yenidir ve depreme dayanıklıdır." dedi.

Depremin ardından yönetmelikler ve alınan kararların uygulanmasında kararlılık sağlandığını vurgulayan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem yönetmeliklerinde aldığımız en önemli kararlardan biri, yatay mimaridir. 2019 yılında aldığımız yeni kararla yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Kentin her bölgesinde yapılaşma en fazla zemin artı 4 kattır. Yüksek katlı yapılaşmaya karşıyız ve yatay mimariyi önceliklendiriyoruz. Yatay mimari, birinci derece deprem bölgesi olan Düzce'de en uygun mimari şeklidir. Buna çok büyük önem veriyoruz."

Özlü, kentin 1999'da peş peşe iki büyük depremle sarsıldığına işaret ederek, "17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, Düzce'yi çok derinden etkilemiştir. Deprem, gerçekten bize şehir planlamamızda çok sıkı tedbirler almamız gerektiğini öğretti. Ben acıların tazelenmiş olarak değil ama depreme karşı yeni acıların yaşanmaması için bu bilincin artırılmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

"240 bin kişiye afet eğitimi verildi"

Düzce Valisi Cevdet Atay da yazılı açıklamasında, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi ve yaşanan bu acılardan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Afetlere karşı hazırlıklı toplum haline gelebilmek için daha etkin çözümler üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Atay, şöyle devam etti:

"İlimizde başlatılan AFAD eğitim seferberliğinde yaklaşık 240 bin kişiye eğitim verilmiştir. Depremler her zaman olacaktır. Kayıplarımızı en aza indirmek için depremlere hazırlıklı olmalıyız. Günümüz modern afet yönetimi anlayışı sadece olayın yaşandığı kriz yönetim süreci değildir. Olası afetler öncesi risk analizleriyle afet anında etkin müdahaleyi ve afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini kapsayan modern afet yönetimi planları hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu kapsamda uygulamaya konulan İl Afet Risk Azaltma Planı, ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de depreme karşı 'yatay kentleşme' modeli kararlılıkla sürdürülüyor - Son Dakika


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