Düzce'de depremzedeler için harekete geçti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – 12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Düzce, İzmir'de yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. Düzce Valiliği koordinesinde Asya Su firması tarafından hazırlanan sular Düzce Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi ortak çalışması ile İzmirli depremzedelere verilmek üzere yola çıktı.

Düzceliler merkez üssü Seferihisar olan ve İzmir merkez'de çok sayıda binanın yıkıldığı depreme kayıtsız kalamadı. Depremzedeler için seferber olan Düzce'de Valilik koordinesinde su üretimi yapan Asya Su firması ile Düzce Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi ortaklığında 1 tır içme suyu İzmir'e gönderildi. İzmir'e gönderilen tır'da, 8 bin 64 adet 1,5 litre ve 26 bin 208 adet 0,5 litreik şişeler olmak üzere toplamda 25 ton 200 litre içme suyu depremzedeler için hazırlandı. Hazırlanan 25 bin 200 litrelik içme suyu Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin tahsis ettiği tıra yüklendi. Düzce Valiliği tarafından İzmir'e gönderilen yardım tırı hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Acımız ortak. Depremin yol açtığı acıyı bir nebze de olsa dindirmek, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yardım tırımızı deprem bölgesine göndermiş bulunuyoruz. Düzce tek vücut İzmir'in yanında" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE