Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal G. yönetimindeki 81 AF 656 plakalı otomobil, Develi Besni köyü 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda dere yatağına devrildi.

Kazada araçtaki Naciye A. ile Ayşegül G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinçle yardımıyla çıkarıldı.

Öte yandan araçtaki bir bebeğin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Develi, Besni, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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