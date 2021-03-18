Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Olay yerinden detyalar
Aracın dere yatağında görüntüsü
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Düzce'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
DÜZCE'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaca Mahallesi'nde seyir halindeki A.K'nin kullandığı 81 DG 200 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Sürücü A.K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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