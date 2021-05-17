Düzce'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda Mustafa U. idaresindeki 41 AGD 579 plakalı otomobil, Konuralp mevkisinde 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Ters dönen otomobilin içinden itfaiye tarafından çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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