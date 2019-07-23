Son Dakika Haberleri: Düzce'de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düzce'de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

1 saat önce

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın bulunan cesetleri yapılan incelemelerin ardından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Düzce'de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı, System.String[]
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın bulunan cesetleri yapılan incelemelerin ardından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Düzce'de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Arama çalışmaları sırasında Uğurlu Köyü mevki'inde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, bulunan cesetlerin Nilgün Kaplan(39) ve kızı Funda (9) Kaplan'a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri dere yatağından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler gerekli işlemlerinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kayıp olan 2 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]