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Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

21.02.2022 19:14
Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce'de sahibiyle avlanmaya çıktığı esnada dere yatağına düşen köpek, mahsur kaldığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı.

Düzce'de sahibiyle avlanmaya çıktığı esnada dere yatağına düşen köpek, mahsur kaldığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Hasbi Yıldırım, "Aliş" isimli av köpeği ile ormanda avlanmaya çıktı.

Köpek, sarp yamaçtan kayarak yaklaşık 40 metre aşağıdaki dere yatağına düştü.

Dere içerisindeki kayalıklara çıkan ve burada mahsur kalan köpeği kurtarmaya çalışan Yıldırım başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 40 metrelik dere yatağına ipler yardımı ile inerek yaklaşık 5 saatte köpeğin bulunduğu alana ulaştı. Kayalıkların karşısında bulunan köpeğe, ekiplerin köprü kurması ile güçlükle ulaşıldı.

Ekipler tarafından herhangi bir yara almadan kurtarılan köpek sahibine teslim edildi.

Hasbi Yıldırım, gazetecilere, köpeği sağ salim teslim aldığını, itfaiye erlerinin cansiperane bir şekilde görev yaptığını dile getirdi.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Yıldırım, "Kendileri bu işte gerçekten profesyonel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Çavuşu Hüseyin Demircan ise köpeği uzun uğraşlar sonrasında kurtardıklarını belirterek, "Vaka mahalline giderek kurtarma operasyonunu başlattık. Halatlar yardımı ile yaklaşık 40 metre aşağıya indik. Dereye iniş ve tırmanışımız uzun sürdü. Köpeği kurtarmak için dere içerisine köprü kurduk. Hayvana sağ salim ulaşarak bulunduğu yerden kurtarmanın mutluluğu bütün yorgunluğumuzu aldı." dedi.

Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı DEREDE MAHSUR KALAN 'ALİŞ' KÖPEĞİ, İTFAİYE KURTARDI DEREDE MAHSUR KALAN 'ALİŞ' KÖPEĞİ, İTFAİYE KURTARDI Kayalıklarda mahsur kalan köpek 2 günde kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan köpek 2 günde kurtarıldı

Kaynaşlı, İtfaiye, Düzce, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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