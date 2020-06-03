Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı - Son Dakika

Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı

DÜZCE'de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Gündolaması Köyü'nde dere taştı. Köyde bulunan bahçeler ve yollar sular altında kalırken, köylülerin çabasıyla dere yatakları açılarak sular tahliye edildi.

Düzce'de etkili olan ve gece sabaha kadar devam eden sağanak yağış Gündolaması Köyü'nde su taşkınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular köydeki bahçe ve yolları kapladı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla birlikte sular tahliye edilerek, suların evlere kadar girmesi önlendi.