Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı Bakacak Köyü sınırlarında bulunan bir elektrik santralinde çalışan iş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz (27), sabah saatlerinde köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolu açmak ve personeli almak için yola çıktı.

İş makinesiyle santrale ulaşımın sağlanamadığı noktada yoldaki toprağı temizleme çalışmasına başlayan Yılmaz'dan bir süre sonra haber alınamaması üzerine araştırma yapıldı.

Santralin yetkilileri, yaptıkları araştırmada iş makinesi dereye devrilmiş olarak buldu.

Yılmaz'ı iş makinesinin dereye devrildiği bölgede bulamayan yetkililer, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, DAKE, UMKE, Düzce İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Kıyı Arama Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis, Afet Gönüllüleri Düzce Şubesi gönüllüleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, suda ters duran iş makinesi ve çevresinde Yılmaz'a ait bir ize rastlamadı.

Su yüzeyinde başlatılan çalışmalar, havadan ve karadan da 15 kilometrelik alanda yürütüldü.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine arama ve kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin bölgeye vakit kaybetmeden ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 79 personel ve 27 araç ile birlikte arama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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