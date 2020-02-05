Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dün dereye devrilen iş makinesinin operatörünü, arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, dün iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, elektrik santralinin bulunduğu baraja çıkarak, kapakların açılmasının ardından bölgede arama yaptı.

İş makinesinin devrildiği dereye inen ekipler, bölgede şişleme ve su üstünde arama çalışması da gerçekleştirdi.

Kurbağa adamlar ise dere içinde ve kıyısında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan eriyen kar, deredeki debinin artmasına neden oldu.

Sert kayalıklar ve uçurumların bulunduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timlerinin de katılacağı öğrenildi.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.