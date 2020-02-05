Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı Bakacak köyünde dün iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden ekipler, çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, elektrik santralinin bulunduğu barajın kapakların açılmasının ardından bölgede ve iş makinesinin devrildiği derede arama yaptı. Dalgıç polis ekibi ise dere içinde ve kıyısında arama çalışması gerçekleştirdi.

Baraj kapağının bulunduğu noktada suyun bulanık olması nedeniyle ekipler, arama çalışmalarında zaman zaman zorlandı.

Öte yandan eriyen kar, deredeki debinin artmasına neden oldu.

Ekipler gün boyu devam eden arama çalışmalarında iş makinesinin devrildiği Aksu Deresi ve çevresinde 5 kilometrelik alanı taradı ancak Yılmaz'a ait ize rastlanmadı.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Sert kayalıklar ve uçurumların bulunduğu 15 kilometrelik alanda çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timlerinin de katılacağı öğrenildi.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Gölyaka, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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