Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı
Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]