Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünün montu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünün montu bulundu - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünün montu bulundu

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarında 3. günde de sonuç alınamadı.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünün montu bulundu, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarında 3. günde de sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı Bakacak köyünde salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis birimi ve Düzce Rafting ekipleri çalışmalara başlamadan önce toplantı düzenledi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, operatörün kaybolduğu mevkiden başlayarak yaklaşık 20 kilometrelik alanda su içi, su üstü ve kıyısında arama çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle ekipler zaman zaman zorlandı.

Akşam saatlerinde operatörün kaybolduğu bölgenin yaklaşık 8 kilometre uzağında bir mont bulundu.

Çalışma arkadaşları ve yakınlarının teşhisiyle montun Yılmaz'a ait olduğunu belirleyen ekipler, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı ancak kaybolan kişiye ulaşamadı.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Gölyaka, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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