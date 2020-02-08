Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına beşinci gününde devam ediliyor.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına beşinci gününde devam ediliyor.


Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat Salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları sabah yeniden başladı.


Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 101 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 gruba ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Önceki gün montunun bulunduğu alanda yeniden arama yapılırken yakın bölgede Yılmaz'a ait olduğu belirlenen tişört bulundu. Ekipler, arama çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle arama çalışmaları oldukça güçleşti.

Yılmaz, 4 Şubat Salı günü, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu Mersin'de 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]