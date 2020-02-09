Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarında altıncı günde de sonuç alınamadı.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarında altıncı günde de sonuç alınamadı.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat Salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 4 gruba ayrılarak Asar Deresi, HES Barajı ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Yılmaz'ın montu ve tişörtünün bulunduğu bölgede yeniden arama yapılırken, iş makinesi operatörüne ait olduğu belirlenen iş eldivenlerine rastlandı. Ekipler, arama çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle arama çalışmaları güçlükle gerçekleştirildi.

Ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği belirtildi.

Yılmaz, 4 Şubat Salı günü, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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