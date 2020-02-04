Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak

7 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatılacak.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatılacak.

Alınan bilgiye göre, operatör Muhammet Yılmaz, Saçmalıpınar Köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Yılmaz'ı bulamadı.

Çok sayıda ekibin, bölgeye hareket ettiği ve Yılmaz için arama kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yılmaz'ın iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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