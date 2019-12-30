Düzce'de dereye devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Düzce'de dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1561.Sokak'ta Ramazan Seyyar yönetimindeki 34 HY 5365 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve araçta sıkışan Seyyar, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından çıkardı.
Sedyeye konulan ve vinç yardımıyla yola çıkarılan Seyyar, sağlık ekiplerince Düzce Sağılık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonun dere yatağından çıkarılması için çalışma başlatıldı.