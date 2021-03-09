Düzce'de dereye devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Düzce'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Hacer Ayhan'ın kullandığı 67 ABK 429 plakalı otomobil, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi mevkisinde 3 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki annesi Döndü Ayhan (62) yaralandı.

Araç içerisinde mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.