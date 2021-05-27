Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

27.05.2021 15:41
Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Düzce'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

N.Ş'nin kullandığı 40 ED 790 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi Orhan Gazi Caddesi 550. Sokak'ta kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Derenin içinde ters dönen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Konuralp, Otomobil, Düzce, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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