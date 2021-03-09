Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı - Son Dakika

Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

09.03.2021 16:54
Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı, System.String[]

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Hacer Ayan yönetimindeki 67 ABK 429 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında dik vaziyette duran otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı
Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı
Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

Konuralp, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı - Son Dakika


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