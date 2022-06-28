Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

28.06.2022 01:03
Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, DAKE (Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı Dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor
Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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