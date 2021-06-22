Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak yamaç aşağı devrildi.
İtfaiye tarafından kurtarılan ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samet T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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