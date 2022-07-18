Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı

18.07.2022 16:26
Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İsmail Arslan idaresindeki tarım aracı, Cumayeri D-100 sapağı mevkisinde devrildi.

Ters dönen aracın altında kalan sürücüyle Eda ve Elif Arslan, bulundukları yerden sağlık ve polis ekiplerince çıkarılarak ambulanslara alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İsmail Arslan, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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