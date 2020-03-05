Düzce'de devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Düzce'de devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri yakınlarında devrilen tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

Düzce'de devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri yakınlarında devrilen tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

M.Ş.Y. idaresindeki 16 AA 42 plakalı tır, Düzce gişelerindeki kavşakta devrildi.

Kaza nedeniyle gişelerin Kaynaşlı-Düzce yönü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ş.Y, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksayan ulaşım, tırın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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