Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Yığılca-Alaplı yolunda 81 EA 470 plakalı kum yüklü tırla seyir halinde giden Murat T, aracının Derebaşı mevkisinde arıza yapması üzerine yükünü boşaltmak istedi.
Bu sırada dorsenin kontrolden çıkmasıyla tır devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yol kenarına dökülen kumlar ise belediye ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: AA
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