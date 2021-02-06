Düzce'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun Düzce istikameti, araç ve tomrukların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

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