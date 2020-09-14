Devrilen traktördeki 4 fındık işçisi yaralandı - Son Dakika

Sağlık personeli, yaralı 4 fındık işçisini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekpınar köyünde fındık işçilerini taşıyan Cemil G. idaresindeki 14 DK 940 plakalı traktör devrildi.

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