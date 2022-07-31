Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

31.07.2022 15:51
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dadalı köyünde oturan 70 yaşındaki Mehmet Karakuzu, fındık bahçesini temizlemek için traktörüyle yola çıktı. Yaşlı adam Düzköy mevkiinde kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Karakuzu, olay yerinde hayatını kaybetti. Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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