Son Dakika Haberleri: Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

30 dakika önce

Düzce'de fındık bahçesine çalışmaya giderken yaklaşık tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, System.String[]

Düzce'de fındık bahçesine çalışmaya giderken yaklaşık tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde Abdullah Yılmaz (68) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik fındık bahçesine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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