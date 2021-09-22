Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Uğur G. idaresindeki 81 DL 046 plakalı traktör, ilçeye bağlı Orta Mahalle Çubuk ormanı mevkisinde, girilmesi yasak olan yapım aşamasındaki yarış pistinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Uğur G. ve yanındaki Mustafa T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Uğur G'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Ağır yaralanan Mustafa T. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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