Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sevinç'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti