Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeyken dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Esmahanım köyü Ortaköy mevkisinde seyreden Sadun Sevinç (80) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sevinç'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.