Düzce'de dezavantajlı öğrencilere yönelik destek paketi - Son Dakika

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruların, öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili ilçe ve okul yöneticilerine teslim edildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelindeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerini görevlendirerek hazırlamış ve yayımlamış olduğu soruların basım işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

8. ve 12. sınıfta öğrenim gören ve internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler için merkezde soru basım işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Renkli basım işlemi yapılan destek setleri daha önce belirlenen öğrencilerimize ulaştırılmak üzere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.