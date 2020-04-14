Düzce'de din görevlileri

Düzce Valiliği, "Vefa Sosyal Destek Grupları"na Düzce İl Müftülüğü personellerinin katkı sağladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentte Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde müftülüklere bağlı olarak görev yapan bütün din görevlilerinin vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen talepleri karşılamak için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştığı belirtilerek, Aile ve Dini Rehberlik vaizleri, imam hatipler ve Kur'an kursu öğreticileri görev mahallinde bulunan vatandaşlara ulaşarak, çeşitli nedenlerle kaygı, korku ve endişeye düşen vatandaşlara moral ve motivasyon verdiği ifade edildi.

"Vefa Sosyal Destek Grupları"nca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda maaş teslimi, alışveriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 14 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizde toplam 11 bin 596 vatandaşımıza ulaşılarak talepleri karşılanmıştır. Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde devletimizin almış olduğu kararları ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için tüm kurumlarımız, bütün imkanları ile vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindedir."