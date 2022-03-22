Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

22.03.2022 17:35
Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Sezai E, kamyonetine bindiği esnada direksiyon başında fenalaştı.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, baygınlık geçiren sürücüyü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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