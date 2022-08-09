Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

09.08.2022 14:13
Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu.

Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Düzce'den Kocaeli istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 81 ABP 730 plakalı Mercedes marka Karayollarına ait kamyon, kavşak içerisinde sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkartırak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından F. S. Düzce Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Gebze'de, plastik fabrikasında yangın Gebze'de, plastik fabrikasında yangın Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, İtfaiye, Kocaeli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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