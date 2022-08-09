Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Düzce'den Kocaeli istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 81 ABP 730 plakalı Mercedes marka Karayollarına ait kamyon, kavşak içerisinde sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, İtfaiye, Kocaeli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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