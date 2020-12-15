Düzce'de doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın zemin katındaki dairede 4 kişi baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi. Ekiplerce evde yarı baygın bulunan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olayın meydana geldiği dairede ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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