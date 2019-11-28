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Düzce'de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktü

6 saat önce

Düzce'de gece saatlerinde bir binanın alt katında bulunan berber salonunda doğalgaz kaçağı olduğunu fark eden mahalle bekçileri, bina sakinlerini zillerine basarak dışarı çıkarttı.

Düzce'de gece saatlerinde bir binanın alt katında bulunan berber salonunda doğalgaz kaçağı olduğunu fark eden mahalle bekçileri, bina sakinlerini zillerine basarak dışarı çıkarttı. Yataklarından kalkan bina sakinleri evcil hayvanlarını da kucaklarına alıp binayı boşalttı.

Düzce'de gece saatlerinde mahalleler arasında devriye atan mahalle bekçileri Eski Bolu Caddesi üzerinde bir binanın önünden geçerken yoğun doğalgaz kokusunu duydular. Kısa bir araştırmanın ardından doğalgaz kokusunun binanın alt katında bulunan berber dükkanından geldiğini belirlediler. Bunun üzerine berber dükkanının üzerindeki dairelerin zillerine basarak binayı boşaltan mahalle bekçilerine destek olarak polis ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Cadde trafiğe kapatılırken bina sakinleri de evlerinden dışarı çıktılar. Apar topar binayı boşaltan bina sakinlerinin bazıları evcil hayvanlarını dışarı taşırken bazılar da halen uykuda olan çocuklarını kucaklarında dışarı taşıdılar.

Vatandaşlar evlerini boşaltma anlarını anlatarak; "Bekçiler kapımızı çaldılar. Binada doğalgaz kaçağı olduğunu ve evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bizlerde korkarak dışarı çıktık" dediler.

Doğalgaz dağıtım şirketi çalışanları, olay yerine gelerek ölçümler yaptı. Doğalgazın berber salonundaki kombiden geldiğini belirleyen doğalgaz dağıtım şirketi çalışanları berber salonuna gaz veren vanayı kapatarak tehlikeyi önledi.

Yapılan çalışmaların ardından tehlikenin ortadan kalkmasıyla binayı boşaltan vatandaşlarda tekrar evlerine döndüler.

(ALİ YILDIZ – SELÇUK AKYOL/İHA)

Düzce'de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktü

Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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